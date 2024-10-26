حلم الثراء السريع.. اعترافات نصف دستة الأشرار المتهمين بالتنقيب عن الآثار

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس ٦ متهمين تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين بارتكاب الواقعة، والذين أقروا بارتكابها، بعدما أن أحد الأشخاص أبلغهم بوجود آثار أسفل العقار، فقامو بتجهيز الأدوات، وبدأوا في الحفر، بغرض العثور على آثار وبيعها للتربح السريع.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (مالك العقار و5 أشخاص آخرين ) حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وعثر بداخل العقار على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 8 أمتار - الأدوات المستخدمة فى التنقيب.

وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

