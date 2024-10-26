إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل"ثلاجة"، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل "ثلاجة"، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل عزبة رحيم، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.