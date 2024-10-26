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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. ندوة الفنانة إسعاد يونس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

إسعاد يونس
إسعاد يونس
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يستمر مهرجان الجونة السينمائي في عدد من الندوات الفنية ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، والتى أقيم حفل الافتتاح الخميس الماضي.

وتنظم إدارة المهرجان اليوم السبت، ندوة للفنانة القديرة إسعاد يونس، للحديث عن مشوارها الفني، وأبرز محطاتها خلال المسيرة الفنية.

تدير الندوة الفنانة يسرا، وسط حضور لضيوف المهرجان ونجوم الفن والإعلاميين والصحفيين.

شهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية منذ انطلاق حفل الافتتاح وحتى الآن، وتم تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة التميز الإبداعي، عن مجمل أعماله ورحلته الفنية.

يستمر مهرجان الجونة السينمائي في عرض عدد من الأفلام السينمائية، خلال فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، ويقدم المهرجان عدد من الندوات الفنية لعدد من النجوم.

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