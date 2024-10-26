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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: تحصين 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبدي الفيروسي "بي"

جانب من أعمال التحصين
جانب من أعمال التحصين
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة فى الدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت أنه تم تحصين عدد 8397 مواطنا خلال شهر سبتمبر ليصبح إجمالي المحصنين بلقاح الكبدي الفيروسي بي 64898 من الفئات المستهدفة من إجمالي 72639 بنسبة تغطية 89 % فضلاً عن 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبدي الفيروسي بي بنسبة تغطية 100%.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم البدء بتطعيم عدد 694 مواطنا بالجرعات الأولى خلال شهر سبتمبر ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" علاوة على استكمال تطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة حيث أنه تم تحصين عدد 540 من العاملين بالمستشفيات والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها  بالثلاث جرعات ليصبح إجمالي المحصنين من العاملين 44537 من أصل 50083 .
فيما أوضحت الدكتورة حسناء أمين ، مسئول  مكافحة الفيروسات الكبدية، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرًا بتحصين عدد 61 من مرضى الغسيل الكلوي بالقطاع الحكومي والخاص  بالأربع جرعات ليصبح إجمالي المحصنين من المرضى 3855 من أصل 4305 بنسبة تغطية 90% كما تم إعطاء الجرعات المنشطة لعدد 393 مريضاً   .
وتابعت أنه تم تطعيم  عدد 7513 من الفئات الأخرى المستهدفة والتي تشمل (عمال هيئة النظافة والتجميل – نزلاء السجون) بثلاث جرعات 2024 ليصبح إجمالي المحصنين بالثلاث جرعات 8697 من أصل 8872. بالإضافة إلى تحصين عدد 6 أطفال من أمهات مصابه بفيروس بي عن طريق مكاتب الصحة .

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