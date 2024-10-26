رئيس الوزراء يتفقد مجمع السويس الطبي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم، لتفقد مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من قبل الرئيس بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية تعمل على مجموعة من المحاور التي تستهدف رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية الحيوي، ويأتي من بين هذه المحاور إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستحدث ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى موقف منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، منوهًا أن هناك نحو 73% من إجمالي مواطني المحافظة مسجلين بالمنظومة، ومشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل قد ساهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة ورفع القدرات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية.

وقدم الدكتور أحمد السبكي عرضًا حول مجمع السويس الطبي، موضحًا أنه يعد أضخم مجمع طبي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة، لافتًا إلى أنه سيصبح أول مجمع طبي يطلق منصة رقمية لنظام إدارة المباني (BMS) والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، مضيفًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق منظومة تشغيل أنظمة المستشفى بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة SIEMENS.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد غرف العناية المركزة وغرف المرضى والحضانات، واستمع خلال ذلك إلى شرح من الدكتور إسماعيل الحفناوي الذي أوضح أن تجربة أنظمة التشغيل بالمجمع بدأت منذ 15 أكتوبر 2023، وتم التشغيل التجريبي لقسم الطوارئ اعتبارًا من 19 ديسمبر من العام ذاته، كما تم إضافة خدمات (المناظير – القسطرة – وحدة الكلى) بدءا من 2 يناير 2024.

ولفت الدكتور إسماعيل الحفناوي إلى أن المجمع يقام على مساحة أرض تبلغ 35000 متر مسطح، بينما تقدر المساحة البنائية بـ 65000 متر مسطح، موضحًا أن البنية التحتية لمجمع السويس الطبي مصممة طبقًا لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف، أن المبنى مصمم إنشائيا بالكود المعماري AIA والذي يرعى بدوره متطلبات ذوي الهمم، كما تمت مراعاة معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية في تصميم المبنى، منوهًا أن المبنى مؤمن ضد خطر الحرائق.

فيما أوضح مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، أن المجمع مجهز بالاثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى من التجهيزات، مشيرًا إلى أن عدد الأسرّة بالمجمع يصل إلى 427 سريرًا، بالإضافة إلى 70 كرسي غسيل كلوي، و64 سرير كشف بالعيادات.

وأشار إلى أن المجمع يتكون من 8 مبان، ويضم المبني الرئيسي: المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، التعقيم، المطابخ، المغسلة، وثلاجة حفظ الموتى في الطابق الأرضي، ويشمل الطابق الأول: المكاتب الإدارية، وقسم الحروق، والمناظير، والمعامل، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وقسم المسالك البولية، ووحدة الغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، والحضانات، فيما يضم الطابق الثاني 8 أجنحة لإقامة الداخلية، ويشمل الدور الثالث الرعاية المركزة، العمليات، ووحدة القلب.

ولفت مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس إلى أن مبنى العيادات يشمل قسم الأشعة والصيدلية وعيادات خارجية ومكاتب إدارية، كما يتكون مبنى سكن التمريض من دور أرضي و4 أدوار (16 استديو إقامة + 28 غرفة إقامة)، أما مبنى سكن الأطباء فمكون من دور أرضي و3 أدوار (6 استراحات أطباء بنظام الدوبليكس)، بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تضم محطة الكهرباء والمحولات، ومبنى موزع الجهد المتوسط، ومبنى محطة التبريد، ومبني الخزان الأرضي.

وتحدث الدكتور إسماعيل الحفناوي عن الرعاية المركزة، موضحًا أن القوة التشغيلية تبلغ 20 سريرًا لاستقبال التخصصات الطبية المختلفة ومنها حالات الجراحة والحوادث، ويتم ذلك ضمن أعلى معايير الجودة.

وخلال الجولة زار رئيس الوزراء أحد المرضى الذي يتلقى علاجه بالمجمع وأجرى حديث معه للاطمئنان على حالته الصحية والخدمات التي تقدم له، وتفقد قسم حضانات المبتسرين واطمأن على مستوى الرعاية الصحية به.