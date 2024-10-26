المشدد 6 سنوات لنجار بالساحل في حيازة حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري بمنطقة الساحل.

البداية تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام عنصر إجرامى بدائرة القسم بحيازة المواد المخدرة

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي نجار وبحوزته كيلو ونص جرام لمخدر الحشيش فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

