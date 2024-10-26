اجتماع موسع للإعداد للاحتفال بعيد جامعة المنوفية الـ 48

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعاً موسعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة ال٤٨، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال امين عام الجامعة وامناء الجامعة المساعدين وأعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

وناقش الدكتور أحمد القاصد الترتيبات اللازمة للإحتفال بعيد الجامعة السنوي الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

واكد رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، على ضرورة توزيع كافة الأدوار على القائمين على التنظيم وإسناد المهام لهم بشكل دقيق، بما يضمن إخراج حفل عيد الجامعة بالشكل اللائق بالجامعة وتاريخها العريق وعلامائها الاجلاء وجميع منتسبيها ، مؤكداً علي ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة المختلفة للإعداد الجيد للإحتفال السنوي الذي سيكون خلال يومين .

وأوضح القاصد ان الإحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق يشمل إستعراض إنجازات الجامعة خلال العام الماضي وخطة الجامعة المستقبلية ، و تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلي جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام مؤكدا علي أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علمياً، ومن انتهوا فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.