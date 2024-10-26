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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس لاعبي فريق درجات أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، اولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر .

 كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد ، السائق المتهم بدهس لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر، للمحاكمة الجنائية، بعدما أدلي باعترافات تفصيلية عن الحادث.
وجاء في اعترفات المتهم أمام جهات التحقيق إنه خلال سيره بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي في الطريق صباح يوم الواقعة فوجئ بلاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر أمامه، موضحا أن المصابين كانوا يتسابقون بجوار بعضهم وليس كما هو متعارف عليه بالسير خلف بعضهم.

وتابع  السائق المتهم لم أتعمد دهس المصابين وتعطلت سيارتي بعد الحادث وذهبت لإصلاحها بجوار منزلي في محافظة القليوبية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليّ هناك.
 

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