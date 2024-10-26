يشهد طقس الإسكندرية عودة للأجواء الخريفية بعد انتهاء نوة رياح الصليب، وانسحاب السحب المنخفضة والكثيفة، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم السبت 24 درجة مئوية، وانخفضت نسبة الرطوبة لـ51%، ووصلت سرعة رياح لـ 19 كم/ ساعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت محافظة الإسكندرية نشاط ملحوظ للسرعة الرياح، واستمرت لمدة 3 أيام على أغلب الأنحاء، مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون معها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة.

وكانت الأجواء تميل إلى الشعور بالبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، كما كانت هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مينائي الإسكندرية والدخيلة وتحذير للصيادين من النزول للبحر.

ونوة رياح الصليب هي أولى نوات موسمي الخريف والشتاء 2024، والتي تعرف باسم نوة رياح الصليب أو نوة المكنسة الأولى، وهي من النوات التي يمتد تأثيرها على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي نوة رياح الصليب برياح غربية ومنخفضات جوية، تؤثر على استقرار حالة البحر والأمواج، وحركة الملاحة البحرية بشكل عام، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة.