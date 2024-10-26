بالفيديو.. القطاع الصحي في لبنان يعاني أزمة كبيرة بعد استهداف المستشفيات

قالت فاطيما رسلان، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن القطاع الصحي في لبنان يعاني من أزمة كبيرة جدًا، حيث يتم استهداف المستشفيات بشكل مباشر، بالإضافة إلى خروج الكثير منها عن الخدمة، كما أن مستشفيات بيروت كان لها النصيب من الاستهدافات.

وأضافت رسلان، خلال مراسلتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث هو تهديد صريح لسيارات الإسعاف أي أنها لن تتمكن من أن تعمل في أماكن الاستهداف نظرًا لأنها مهددة من القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية، صرحت بأنها بحاجة إلى الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الاستهدافات الكثيرة، بالإضافة إلى عدد الجرحى الكبير جدا ولا يزال في زيادة.

وأشارت إلى أن القدرة على الحركة باتت شبه معدومة لدى الطاقم الطبي بواسطة سيارات الإسعاف، إذ لا يستطيعون العمل تحت القصف لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الركام، متابعة أن الوضع سيء جدا بالنسبة للطاقم الطبي، إذ عانى القطاع الطبي اللبناني على مدار سنوات عديدة نتيجة الأزمات التي مرت بها لبنان.

وواصلت بالإضافة إلى هذه الاستهدافات للطاقم الطبي، انتقل كل الاستهداف إلى الطاقم الصحفي في جنوب لبنان، في محاولة من الاحتلال لمنع الصحفيين من نقل الصورة والواقع فكان استهداف الاحتلال لمقر الصحفيين في حاصبيا متعمدًا.