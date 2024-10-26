ضبط تاجر بمطار برج العرب لاتهامه بخطف طفل في البحيرة.. التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من إعادة الطفل "محمد نبيل محمد"، البالغ من العمر 10 سنوات، إلى حضن عائلته بعد أن تم اختطافه بطريقة غادرة.

وفي تفاصيل الواقعة، كانت خلافات مالية بين تاجر ووالد الطفل وراء الحادث، ونجحت جهود الضباط من إدارة البحث الجنائي وضباط الأمن العام، من كشف غموض الحادثة وضبط الجناة وإرجاع الطفل إلى عائلته سالمًا.

وأمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد سمير والرائد عماد عبدة للتحقيق في اختطاف الطفل وضمان سرعة عودته إلى أهله.

بفضل التحقيقات الدقيقة والجهود الحثيثة، تمكن الفريق من تحديد المتورطين ومكان احتجاز الطفل في فيلا بمنطقة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

بعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين وإطلاق سراح الطفل، وتمت ملاحقة التاجر حتى داخل مطار برج العرب، وتم الكشف عن الخطة المدبرة التي تم استخدامها في ارتكاب هذه الجريمة.

بعد تقديم المتهمين للنيابة العامة، قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.