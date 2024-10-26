تحرير 120 محضرًا تموينيا ببني سويف خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية والاقتصادية والمحلات والمطاعم والمولات ومنافذ السلع.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

تضمن التقرير، الذي عرضه جمعة عبد الحفيظ وكيل المديرية، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 59 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 8محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

فيما تم تحرير محضرًا ضد أحد مسؤولي محلات السلع الغذائية لحيازته وعرضه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم التحفظ على 20 كجم عسل، 16عبوة زيادي. ومحضر ضد أحد البقالين التموينين لقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة من الدولة يتم صرفها عن طريق البطاقات التموينية لمستحقي الدعم وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع حيث تم ضبط 100 كجم سكر تمويني . ومحضر ضد أحد المسئولين عن محل بيع البويات لحيازته وعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم ضبط 35 عبوة بويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير محضر ضد تجار مواد غذائية وغير غذائية لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ولعدم توافر الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع، وتم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وطن ردة خشنة، في حين تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لقيامه بتجميع سلعة توزع عن طريق الحصص وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتريح غير المشروع منها وتم التحفظ 480 علبة سجائر، و3مجاضر ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 2000 علبة سجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدالمخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف

بينما تم تحرير 4محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقيامهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتادأثناء ساعات العمل الرسمية، و22 محضرًا للمسئولين عن عدد من المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة، و15 محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضر ضد المسئولين عن أحد المحلات التجارية لقيامه ببدء النشاط قبل الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. كما تم سحب 9 عينات غذائية ومتنوعة لفحصها معمليًا، والتأكد من صلاحيتها، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلكين.