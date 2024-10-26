السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الورقية بباب الشعرية.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي معلومات قيام عاطلين بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم (مبلغ مالى من العملات المحلية المقلدة وهاتفين محمول "يحوى أدلة تشير إلى نشاطه الإجرامى"، مبلغ مالى من العملات المحلية متحصلات نشاطهم الإجرامى الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترف بتقليد العملات الورقية والتزوير بهدف الربح وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .