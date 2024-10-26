رئيس الوزراء يتفقد المدرسة اليابانية بالسويس

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه عقب زيارته لوحدات المُبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" بحي عتاقة في محافظة السويس، لتفقد "المدرسة المصرية اليابانية - السلام 2".

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدرسة، ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة السويس، وسوزان يوسف، مديرة المدرسة، حيث قدّمت إحدى الطالبات بالمدرسة باقة ورود للدكتور مصطفى مدبولي؛ ترحيبًا به في المدرسة.

وعقب ذلك، شاهد رئيس الوزراء عرضًا فنيًا قدّمه عدد من الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية، ترحيبًا بقدومه والوفد المرافق له باللغتين العربية واليابانية، ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك عددًا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة.

وفي غضون ذلك، قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية اليابانية في محافظة السويس، وكذا في باقي محافظات الجمهورية، تُعد بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى النهوض بمستويات التعليم في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتحت مظلة "رؤية 2030" لتطوير قطاع التعليم.

وأضاف الوزير أن هذه المدارس تُمثّل نتاجا للشراكة المثمرة بين مصر واليابان، وتهدف إلى نقل الخبرات التعليمية اليابانية في مجالات الانضباط والتفوق الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية لتحسين مستويات النظام التعليمي وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة سوزان يوسف، مديرة المدرسة، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحة أن المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 7200 متر مُسطّح، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضي و3 أدوار مُتكررة.

وأضافت الدكتورة سوزان يوسف أن "المدرسة المصرية اليابانية -السلام 2" بحي عتاقة تضم 22 فصل تعليم أساسي، تتوزع كالآتي: فصلا رياض أطفال مُستوى أول، وفصلا رياض أطفال مستوى ثان، و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، فضلًا عن احتوائها على قاعات متعددة الاستخدامات للأنشطة المختلفة وملاعب، ومساحات خضراء كبيرة.

وأوضحت "يوسف" أن المدرسة ستُطبق نُظم التعليم الياباني لتعزيز الانضباط والابتكار، مُشيرة إلى أن إدارة المدرسة تحرص على توفير بيئة تعليمية تُحفز الإبداع لدى للطلاب، كما أن المدرسة تتبنى نهجًا محوريًا يتمثل في دعم الشراكة بين الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف المدرسة.

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