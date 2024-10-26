"أنتم جيل المستقبل".. الأنبا توما يشهد اللقاء الافتتاحي للمبتدئين في الكشافة

شهد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اللقاء الافتتاحي لمرحلة الكشاف المبتدأ، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور القمص أنطونيوس سبع الليل، مرشد الكشافة، حيث اُفتتح اليوم بالصلاة وتحية العلم، ثم كلمة ترحيبية للمطران ، مشجعًا الحاضرين قائلًا: أنتم جيل المستقبل، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية بناء مجتمع أفضل، ومساعدة الآخرين. إن إنضمامكم للكشافة يعني أنكم قد اخترتم أن تكونوا أناسًا يُعتمد عليهم، يتميزون بالشجاعة، المحبة، والتعاون، هذه ليست مجرد كلمات، بل هي قيم عظيمة تؤهلكم، لتكونوا قادة يضيئون الطريق للآخرين.

واستكمل الأب المطران حديثه للشباب: كل يوم تتعلمون مهارات جديدة، وتكتسبون قيمًا تجعل منكم أفرادًا مميزين، تذكروا أن العمل الجماعي، الصدق، والإخلاص هم أساس النجاح، أنتم الأمل الذي يعتمد عليه الآخرون، وبتفانيكم وإخلاصكم، يمكنكم صنع فارق كبير في حياة من حولكم.

وتابع راعي الإيبارشية: واصلوا الاجتهاد، وثابروا على تعلم مهارات جديدة، وتذكروا دائمًا إنكم جزء من عائلة كبيرة، عائلة الكشافة، التي تسعى دائمًا للخير والمحبة، نحن نؤمن بكم، وبأنكم قادرون على تحقيق إنجازات رائعة.

وعقب ذلك، اجتمع الأنبا توما مع خدام الكشافة، حيث تحدث معهم حول "فضيلة العطاء"، مركزًا على أنواعه من (الروحي، المعنوي، والمادي) مستشهدًا بأمثلة كتابية عن ذلك.

تضمن اليوم أيضًا التدريب الكشفي لأنواع الصفارات، وتشكيلات الجمع نظريًا، وعلميا