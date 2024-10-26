محافظ بني سويف يتابع منظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أي أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري، عرضه ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتبين من التقرير أنه خلال الفترة المذكورة تم توجيه 34 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 8 زيارات لمجالس قرى وزيارة واحدة لمشروع النظافة، و17 زيارة لمنشآت طبية ووحدات صحية بجانب 8 زيارات في قطاعات: التعليم، الزراعة، التضامن، بالإضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.

وكلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير والمتمثلة في حالات الغياب وترك العمل والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.