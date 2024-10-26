الغذاء الأمريكية: ارتفاع حالات الإصابة ببكتيريا برجر ماكدونالدز إلى 75 حالة

خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بيانا ذكرت فيه عن تسجيل حالات جديدة للإصابة بـ"بكتيريا ماكدونالدز" وتسمى بـ"إي كولاي" السامة.

وأفادت التقارير بأن الأشخاص المصابين تعرضوا للعدوى بعد تناول مأكولات من مطاعم ماكدونالدز، وقد أكدت الإدارة إصابة 75 شخصا بهذه البكتيريا نتيجة تناولهم تلك المأكولات السامة، حيث أثار مخاوف وقلق الكثير من المواطنين، مما سيؤدي لخسارة فادحة لماكدونالدز.

حيث أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية الخاصة بوجبات مطاعم ماكدونالدز، وقد ارتفعت حالات الإصابة إلى 75 حالة، مقارنة بـ 49 حالة سابقا.

حيث وصل عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 113.6 مليون شخص، ومن بين 61 شخصا متاح بيانات عن حالتهم، أفادت الهيئة التنظيمية الصحية بأن 22 منهم تم دخولهم إلى المستشفى، بينما أصيب اثنان بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة طبية خطيرة قد تؤدي إلى فشل كلوي.

وتعتبر سلالة E. coli O157 المسببة للعدوى خطيرة جدا، خاصة على كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة ، أعلنت ماكدونالدز، أكبر سلسلة مطاعم للبرجر في العالم، خلال الأيام القليلة الماضية عن توقف بصورة مؤقته لتقديم وجباتهم المُسممة في 5 فروع من أصل 14 ألف فرع في الولايات المتحدة الأمريكية تأثرت بالأزمة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وماكدونالدز أن البصل المقطع المستخدم في وجبات الربع باوندر المسممة هو المصدر المحتمل للتفشي للبكتريا ، حيث تم توريده من قبل مورد واحد يخدم ثلاثة مراكز توزيع.

وقد كانت شركة Taylor Farms هي المورد للمواقع المتضررة، وأعلنت ماكدونالدز عن سحب المنتجات، حسبما أفادت الشركة والوكالة.

كما قامت شركة ماكدونالدز بسحب عينات من البصل الأصفر المنتج في منشأة تقع في ولاية كولورادو،

أوضحت ماكدونالدز أن البصل من منشأة Taylor Farms في كولورادو تم توزيعه على حوالي 900 من مطاعمها في كولورادو وكانساس ووايومنغ وأجزاء من الولايات الأخرى في المنطقة.

كما أعلنت الشركة بالتوقف عن توريد البصل من تلك المنشأة نهائيا، وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية أنه على الرغم من أن البصل هو المشتبه به الأساسي في الإصابة، إلا أن أحد شركائها في الولاية يقوم بإجراء اختبارات على عينات من لحم البقر المستخدم في البرجر للتأكد من وجود البكتيريا الإشريكية القولونية.