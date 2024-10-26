وكيل تعليم الغربية يتفقد أنشطة مبادرة "بداية" بمدرسة عادل العبد بشبرا النملة

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى رسمت البسمة على وجوه طلاب المدارس بقرية شبرا النملة، مركز طنطا بمدرسة عادل العبد للتعليم الأساسي، بإدارة غرب طنطا والتى شملت قوافل طبية وعلاجية ضمن مبادرة بداية وكذلك أنشطة رياضية وفنية وثقافية .

حيث تفقد وكيل الوزارة عدداً من الأنشطة و الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بحضور الدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و ميرفت مجاهد مدير عام ادارة غرب طنطا التعليمية.

حيث تفقد حسن الأنشطة التي اقامتها مديرية التربية والتعليم بالغربية والتى بدأت بالمعسكر الكشفي في حب مصر وأشاد بالمعسكر مؤكدا على أهميته؛ نظرًا لدوره في تربية النشء التربية الصالحة، التي تغرس في نفوسهم حب العمل وإتقانه ومساعدة الغير، دون مقابل، كما تفقدالألعاب السيكولوجية التي تناسب خصائص المرحلة العمرية للطلاب لإكساب الطلاب مجموعة المهارات والقيم السلوكية التي يتم اكتسابها من خلال اللعب وهو ما يسمي التعلم باللعب، فضلا عن تفقد جلسة التنمية البشرية ضمن المبادرة الرئاسية بداية

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