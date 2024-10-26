رئيس الوزراء يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية "داره" بالسويس

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" بحي عتاقة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء عقب وصوله، إلى أن زيارته اليوم لمحافظة السويس، تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أي تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، لا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.

وخلال تواجده بموقع المشروع استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أنه جار العمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" بعدد 23 موقعًا، وبإجمالي عدد وحدات 61 ألفا و228 وحدة سكنية، وذلك على مستوى 13 محافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة السياسية.

وفي إشارة إلى جودة التنفيذ والترويج والتسويق، نوه المهندس خالد صديق إلى مشاركة صندوق التنمية الحضرية في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض في أكتوبر الجاري، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وبيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام.

وتحدث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في محافظة السويس، موضحًا أنه يتم التنفيذ في ثلاثة مواقع بحي عتاقة، حيث يتكون المشروع من 563 عمارة بعدد 13260 وحدة سكنية، مستعرضا الموقف التنفيذي للخدمات والبنية التحتية للمشروع.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن سعر الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع هو أقل سعر لأبناء السويس البواسل، حيث لا يتعدى تقريبا تكلفة التنفيذ، لافتًا أن الموقع الأول يقام للمشروع على مساحة 53 فدانا، ويضم 158 عمارة بعدد 3720 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترا ويضم الموقع 108 وحدات تجارية، بالإضافة إلى 72 وحدة إدارية.

وأضاف، أن الموقع الأول لمشروع "داره" يشمل عددا من الخدمات التي تضم: مسجدا يسع 500 مصلي، ومخبزا، وحضانة للأطفال، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا، كما أن الموقع الثاني تصل مساحته إلى 60 فدانا، ويشمل 162 عمارة بعدد 3796 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا للوحدة، ويضم ذلك الموقع 138 وحدة تجارية، و92 وحدة إدارية، كما يشمل عددا من الخدمات، وهي مسجد يسع 500 مصلي، ومدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا، ومخبزا.

وأشار المهندس خالد صديق إلى أن الموقع الثالث تبلغ مساحته تبلغ 81 فدانا، ويشمل 243 عمارة بعدد 5744 وحدة سكنية، و132 وحدة تجارية، و88 وحدة إدارية. وتتمثل الخدمات التي يشملها الموقع في مسجد وكنيسة ومخبز وحضانة ووحدة صحية وسوق تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا وملاعب.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الطابق الأول من إحدى العمارات السكنية لتفقد وحدة سكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث أثنى على جودة الأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدًا أن هذا المشروع يخدم أبناء المحافظة، وتتم مراعاة تنفيذه بأعلى مستوى من التجهيزات، مكلفًا بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع.

وعقب تفقد المشروع سلم الدكتور مصطفى مدبولي عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين، الذين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد.