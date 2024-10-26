بلياك: فجوة عميقة بين تصريحات نتنياهو وأعضاء المجلس المصغر بشأن إيران

صرح عضو الكنيست الإسرائيلي فلاديمير بلياك، اليوم السبت، أن المجلس المصغر امتنع عن توجيه ضربة استراتيجية لإيران واكتفى برد يمكن استيعابه، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد "بلياك"، أن هناك فجوة عميقة بين تصريحات نتنياهو وأعضاء المجلس المصغر بشأن إيران وبين الواقع على الأرض.

وفي سياق متصل، أفادت القناة "13 الإسرائيلية"، اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين، أن إسرائيل وجهت ضربات جوية لإيران، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران ويجري التحقق منها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش بدأ ضربات في إيران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة ‫طهران وجارٍ التحقق من طبيعتها.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، أن هناك دوي لـ3 انفجارات مُتتالية غرب العاصمة ‫طهران.

وذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل شنت غارات جوية على طهران.