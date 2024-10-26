الشتاء يكشر عن أنيابه خلال فصل الخريف.. "الأرصاد" تحذر من الانخداع بالطقس في فترة النهار.. وخبراء يناشدون المواطنين بالحذر من نزلات البرد

تزامنًا مع استمرار فصل الخريف، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدار الأيام القليلة الماضية، تشهد حالة الطقس نشاط للرياح، وأول حالة جوية ممطرة خلال الـ6 أيام القادمة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 31 أكتوبر، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس اليوم السبت

توقعت الهيئة، أن يسود طقس اليوم السبت مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال النهار، يكون حارًا على جنوب سيناء، والصعيد، مائل للبرودة خلال الليل، وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما حذرت الأرصاد الجوية، من الانخداع في حالة الطقس خلال ساعات الذروة، مشددة على انخفاض درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس على جميع أنحاء البلاد.

نشاط الرياح

أوضحت "الأرصاد"، أن سرعة الرياح في القاهرة الكبرى 26 كيلومترا في الساعة، وفي محافظات جنوب الصعيد 26 كيلومترا في الساعة وسجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

طقس الأسبوع الجاري

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

طقس نوفمبر.. أمطار

أعلنت خرائط الطقس، عن تحول الأجواء بداية من شهر نوفمبر المقبل على المدن الساحلية ومحافظات الدلتا والوجه البحري، موضحة استقبال أولى الهجمات الشتوية في فصل الخريف 2024، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتحظى المحافظات الساحلية والدلتا بالنصيب الأكبر من سقوط الأمطار، ومن المتوقع أن تصل القاهرة منتصف نوفمبر.

وبدوره، يقول الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الحالية هي القيم الطبيعية المتوقعة، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية صباحًا ومساءً نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.

ويتابع "القياتي"، أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض، وتكون شديدة البرودة، محذرًا كبار السن والأطفال من نزلات البرد، متوقعًا ارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بقيم تترواح بين درجة أو درجتين، وهذه القيم لن تسبب في موجة حارة.

كما طالب الدكتور طه عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة، وتقوية الجهاز المناعي بتناول الخضروات والفواكه والسوائل الدافية والفيتامينات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال هذا الطقس المتقلب.