رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي.. شاهد

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التى تدور بأذهانهم فى ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالى العالى لمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كل المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم فى التصدى لجميع أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته .

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البرى للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار الـ24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كل المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.