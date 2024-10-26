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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس النادي المصري: نسعد بدعم محافظة بورسعيد لنا كإحدى القلاع الرياضية

لقاء محافظ بورسعيد
لقاء محافظ بورسعيد برئيس النادي المصري
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عقد اللواء أركان حرب، محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، بمقر ديوان عام المحافظة اجتماعًا مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وذلك بحضور رجب عبد القادر، والحسيني أبو قمر، نائبا رئيس مجلس الإدارة المصري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء محب حبشي، على استمرار محافظة بورسعيد في دعمها اللامحدود للنادي المصري ومجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي، مضيفًا أن الجميع داخل بورسعيد يسعى لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها المصري حاليًا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى تنمية موارد النادي الاستثمارية بالشكل الذي يضمن توفير المتطلبات المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة للقلعة الخضراء.

من جهته أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بنتائج هذا اللقاء مع اللواء محب حبشي، والذي جاء ليؤكد على مدى الدعم الكامل من اللواء محب حبشي للنادي المصري رمز بورسعيد الخالد، وأحد أكبر قلاع الرياضية الوطنية المصرية.

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محافظ بورسعيد النادي المصري