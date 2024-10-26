المطران عطاالله حنا: المحرقة متواصلة في غزة والأهالي يستغيثون

أكد المطران عطاالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس على أن المحرقة متواصلة في شمال قطاع غزة وأن الأهالي هناك يطلقون نداءات استغاثة لعلها تصل الى من يعنيهم الأمر، وجاء ذلك ضمن بيان نشره اليوم عبر صفحته الرسمية.



وأوضح عطالله خلال بيانه: يبدو أن الهدف هو اخلاء الارض من السكان وتهجير الفلسطينيين حيث ان ما يحدث اليوم انما هي نكبة جديدة ومتجددة ولكن الفلسطينيون قالوا كلمتهم بأنهم صامدون باقون في ارضهم رغما عن الحصار ورغما عن آلة الموت الهمجية ولكن نعتقد بأن العرب والحكام العرب والاحرار من ابناء امتنا العربية يجب ان يقوموا بدورهم من اجل وقف العدوان وازالة الحصار ومؤازرة اهلنا المنكوبين والمكلومين في غزة ، وهذا ما يجب ان تقوم به الهيئات الاممية والمؤسسات الانسانية بكافة مسمياتها واوصافها .

وأكمل، لا يجوز الصمت امام هذه الجرائم المرتكبة ويجب العمل وبخطى متسارعة من اجل وقف العدوان في غزة وفي لبنان أن اهلنا في غزة يتضورون جوعا وتنهمر عليهم القذائف وقد دمرت منازلهم وهم نازحون في بلدهم يعيشون في خيام نصبت ومع بدء فصل الشتاء هنالك اخطار محدقة بالنازحين واللاجئين في ظل البرد والشتاء .

وتابع، انقذوا اهلنا في غزة فهم شعب يستحق الحياة ولا يستحقون ان يعاملوا بهذه القسوة وبهذه العنجهية اقول للاحرار في كل مكان بأن حرب الابادة مستمرة ومتواصلة ويجب ان نعمل جميعا من اجل وقفها فمع كل يوم جديد تسفك دماء جديدة ويموت اشخاص ابرياء جوعا وعطشا وتنكيلا .

واختتم، ان مأساة وكارثة غزة لا يمكن وصفها بالكلمات اوقفوا الحرب ، اوقفوا هذه المقتلة ، اوقفوا العدوان ، فكفانا دماء وآلاما واحزانا .