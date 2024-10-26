الغرف السياحية: قرب نويبع من المطارات عامل جذب للسياحة العالمية.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء من المدن المختلفة عن المناطق الساحلية الأخرى، كون أنها تتميز بالهدوء وتحتوي على أماكن معينة للغوص، مشيرًا إلى أن السياحة في نويبع تندرج تحت سياحة الهدوء والبعد عن ضوضاء المدينة والتكنولوجيا.

وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة نويبع تتميز بوجود المخيمات المختلفة، لافتًا إلى أن أكثر الزائرين لنويبع في سن صغير ويتراوح ما بين الـ 19 إلى 45 عاما، متابعًا: «نويبع تتميز بالعديد من الأشياء التي تميزها عن المناطق السياحية الأخرى وتتمثل في ممارسة العادات وتبادل الثقافات من خلال عمل نفس الطقوس التي يقوم بها البدو في الصحراء مثل السهر في الصحراء في الإضاءة الخافتة».

ولفت إلى أن أكثر ما يميز منطقة نويبع إطلالتها على البحر الأحمر والشعب المرجانية والأودية الموجودة بها، إلى جانب توافر الأماكن التي تساعد على ممارسة سياحة الغطس، كون أنها من ضمن الرياضات المفضلة لدى الأوروبيين، فضلا عن قرب نويبع من منطقة دهب ومن المطارات الموجودة حولها.