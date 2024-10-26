من مصر لمؤتمر المناخ في أذربيجان.. «علي عبده» حطم الأرقام القياسية

قال المغامر المصري علي عبده، إن المرحلة الأولى من مؤتمر المناخ في أذربيجان انتهت بتحقيقي للرقم القياسي لأكبر عدد مدن زارها بدراجته الكهربائية من الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هناك بعض العقبات اللوجستية التي حاول حلها للوصول إلى أذربيجان ولتكملة الرحلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن رحلة هذا العام تهدف إلى زيارة 10 دول، بداية من الإمارات وعمان والسعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق وتركيا وجورجيا ومن ثم أذربيجان.

وأشار إلى أنها الرحلة الثالثة لمؤتمر المناخ، متابعًا: «أولى الرحلات بدأت في مصر أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ 27، وتم تحقيق رقمين قياسيين خلال الرحلة التي زار بها كل محافظات مصر بدراجة كهربائية».

ولفت إلى أن التخطيط للرحلة أصعب من الرحلة نفسها، كون أن التخطيط للرحلة يبدأ من نهاية الرحلة الماضية في ظل وجود مناخ مختلف ودول وطبيعة مختلفة، موضحًا أنه يحتاج إلى دراسة كل الأمور التي سيواجهها على مدار عام كامل لجمع المعلومات اللازمة التي ستساعدهم على تخطي كل دولة في المسابقة وبأرقام قياسية.