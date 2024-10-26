قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مبنى بطولكرم بعد حصاره وقصفه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المبنى الذي كانت تحاصره بحارة السلام بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت باشتعال النيران في شقة داخل بناية سكنية في حارة السلام بطولكرم عقب استهدافها من الاحتلال.

ونقلت عن مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني قولها، إن طواقمها الطبية في طولكرم نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدمين من ضاحية السلام في طولكرم.

فيما قالت صحيفة إسرائيل، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مسلحين داخل مبنى بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما قال موقع "والا"، إن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخًا على مبنى تحصن فيه مسلحون فلسطينيون في طولكرم.