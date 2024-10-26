ضبط 5 أطنان مواد غذائية و2 طن علف مجهول المصدر بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى تحرير 259 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أن تم تحرير 151 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و108 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، ومن أبرز المحاضر تحرير محضرين جنح منوف أحدهم ضد صاحب محل مواد غذائية بحوزته 5 أطنان أرز طعام مجهول المصدر، وصاحب محل أعلاف بحوزته 2 طن علف مواشي بدون مستندات ، كما تم تحرير جنح قويسنا ضد صاحب محل بدال تمويني لقيامه بالتصرف في 81 كجم سكر، 322 كجم مكرونة مدعمة، 151 زجاجة زيت مدعم لبيعهم في السوق السوداء، فيما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد بناء لحوزته 15 طن أسمنت بدون مستندات مجهول المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.