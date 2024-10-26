الحكومة العراقية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران

أدانت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران، معلنة رفضها لسياسة قوات الاحتلال التي تسهم في توسعة الصراع بالمنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذرت العراق من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي إزاء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان له، إن الكيان الصهيوني الغاصب يواصل سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية.

وأضاف، لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذا العدوان الجديد على إيران.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، هجومًا عسكريًا مباشرًا على الأراضي الإيرانية، في تطور يمثل أول ضربة مُعلنة رسميًا على العمق الإيراني، إذ أكد المُتحدث العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي العميد دانيال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات وصفها بالدقيقة، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إيرانية، ردًا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية.