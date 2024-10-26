استشهاد 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على إحدى قرى قضاء صور في محافظة الجنوب

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، بأن الغارة الجوية التي شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على قرية "الشعيتية" بقضاء صور في محافظة الجنوب؛ أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء.

وذكرت الوكالة أن قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، تشهد تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي الإسرائيلي.

كما شن طيران الاحتلال صباح اليوم غارة على منزل لـ "آل حمزة" في حي الصوان في بلدة "كفررمان".

من جهة أخرى، أدى العدوان الجوي الإسرائيلي على مدينة النبطية منتصف الليل إلى تدمير مبنى أبو علاء الحنون بمحاذاة مدارس المصطفى وتحويله ركاما، وهو مبنى يضم محالا تجارية ومكاتب وشققا سكنية، وألحق أضرارا فادحة بالمباني والمحال التجارية المجاورة، إضافة إلى مبنى مهنية النبطية، حيث نجت في داخله عائلات نازحة.

كما عمد جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلى تفجير وهدم منازل سكنية في الأحياء القريبة من الشريط الشائك في بلدة عديسة.

ودوى انفجاران عنيفان ترددت أصداؤهما بشكل قوي في منطقتي "مرجعيون" و"النبطية".

