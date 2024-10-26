تركيب 9645 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تركيب 9654 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 41,194,400 جنيه.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة تضامن الفيوم.

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