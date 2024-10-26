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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تركيب 9645 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تركيب 9654 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 41,194,400 جنيه.
جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة تضامن الفيوم.

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مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم محافظة الفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تركيب وصلات مياه مجانيه للأسر الأولى بالرعاية