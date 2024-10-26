سنجر: إسرائيل فرضت قيودا مشددة على تحركات موظفي الأونروا في الضفة الغربية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن تحذير أونروا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الفترة الحالية ضروري عن أي وقت مضى ويتفق مع ما يحدث في غزة، كون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من القطاع مكانًا لا يمكن العيش فيه.

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال فرضت قيودًا على الموظفين الدوليين في أونروا والأمم المتحدة في تنقلاتهم، علاوة على ذلك فإن أونروا باتت تشعر بالعجز وعدم تأدية واجباتها ودورها في الضفة الغربية على أكمل وجه.

ولفت إلى الاجتماعات التي تُعقد في الدوحة من أجل الوصول إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار، فضلًا عن أن المراوغة سيد الموقف، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مهتمة بمحتجزيها وتطبق نوع من الدبلوماسية يظهر من خلال المفاوضات التي تدعي أنها تُجرى، ومن ثم تحاول قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين في غزة.