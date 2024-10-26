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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية شمال غزة

كواد كابتر
كواد كابتر
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أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاوميها أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع كواد كابتر وسيطروا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية بشمال قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت المقاومة الفلسطينية، أمس، عن أنها استهدفت بقذيفة "آر بي جي" جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أعلنت  المقاومة أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوتين مزروعتين مسبقا قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت  إلى أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا ببندقية الغول في منطقة الرزان في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدةً أنه استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأضافت المقاومة الفلسطينية، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي المتوغلين شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

غزة كواد كابتر جباليا