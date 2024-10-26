مسئول إسرائيلي: أصبح لدينا حرية الحركة في إيران بعد أن حقق الهجوم أهدافه

أفادت قناة "القاهرةالإخبارية" عن إعلام إسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أنه أصبح لدينا حرية الحركة في أجواء إيران بعد أن حقق الهجوم أهدافه بنجاح.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن بدء تنفيذ ضربات، وصفتها بالدقيقةعلى أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة رويترز.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 100 طائرة مقاتلة تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وامتدت الضربات الإسرائيلية لتشمل عدة مدن إيرانية رئيسية، إذ سجلت انفجارات في العاصمة طهران ومدن كرج وأصفهان وشيراز.

وكشفت مصادر استخباراتية غربية، نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز، عن استهداف منشآت عسكرية حساسة في شرق طهران، بما فيها مجمع برشين العسكري المعروف بأهميته الاستراتيجية، كما طالت الضربات محطة للطاقة في مدينة كرج.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المُتصاعد، في ظل تبادل التهديدات والضربات العسكرية بين الجانبين، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.