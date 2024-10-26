الأرجنتين تنفذ خطة جديدة للحد من الإصابة بــ"حمى الضنك"

تنفذ السلطات الأرجنينية، خطة مبتكرة للحد من عدد الإصابة بمرض "حمى الضنك".

وبحسب ما ذكره راديو /فرنسا الدولي/، اليوم/السبت/؛ فإنه بعد مرور عام على أسوأ وباء لحمى الضنك منذ 30 عاما، تنفذ الأرجنتين حلولا مبتكرة للحد من عدد حالات المرض هذا العام.

وأوضح أن السلطات في مقاطعة ميندوزا أطلقت هذا الأسبوع 10 آلاف بعوضة ذكرية تم تربيتها وتعقيمها في المختبر بهدف تزاوجها مع الإناث للحد من تكاثر البعوض وحالات الإصابة بــ"حمى الضنك".

ووضعت هذه التجربة تحت سيطرة وزارة الصحة الإقليمية والبلدية، ومن المقرر تنفيذها على نطاق أوسع إذا ثبتت فعاليتها.

فبالإضافة إلى كونه عقيما، يتمتع البعوض المطلق بخصوصية عدم عض البشر ويمكن التعرف عليه من خلال لونه الأحمر الفلوري، لمنعه من قتلهم.

وفي الوقت ذاته، قامت عدة مقاطعات بشراء مئات الآلاف من جرعات اللقاحات التي بدأت بالفعل في تقديمها مجانًا لفئات معينة من السكان.

وفي العام الماضي، شهدت الأرجنتين أسوأ وباء لحمى الضنك منذ ثلاثة عقود، حيث تم تسجيل أكثر من 580 ألف حالة إصابة و419 حالة وفاة وأثار غياب حملة وقائية وخطة تطعيم على المستوى الوطني انتقادات شديدة، عززها نقص المواد الطاردة للبعوض في ذروة الوباء.