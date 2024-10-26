خبير سياسات دولية: إسرائيل تهول من نجاح الهجوم على إيران

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن في الساعات القليلة الماضية، كان هناك شبه تحليل للخطاب الإعلامي الإسرائيلي وإيران، يُستدل منه على أن هناك حالة من التهويل في تل أبيب، والتهوين في طهران فيما يخص الهجوم الإسرائيلي على إيران، موضحًا أن الإعلام الإسرائيلي يقول إن قوات الاحتلال نفذت ضربة ناجحة تمامًا ضد إيران، فيما يهون الإعلام الإيراني من الضربة الإسرائيلية، ويقولون إن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد أي أضرار.

وأضاف أبو النور خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تقول أنها نجحت في ضرب الأهداف التي حددتها في إيران، فيما تقول الأخيرة أن دفاعتها الجوية تصدت إلى الهجمات الإسرائيلية.

وتطرق خبير السياسات الدولية في حديث إلى طبيعة المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران كان حتمي، لا سيما وأن إيران عندما شنت عمليتي هجوم على إسرائيل لم تكن تضرب إسرائيل، بل كانت تتحدى التكنولوجيا الأمريكية في السلاح، إذ إن السلاح الإسرائيلي يتعلق بالتكنولوجيا الأمريكية، والبنتاجون لم يكن ليقبل أن تتفوق تكنولوجيا أخرى عليه، ولذلك سارع وبادر ونصب منظومات ثاد المتطورة جدًا، كإجراء استباقي لصد الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.