الجيش الإيرانى: مقتل اثنين من جنودنا إثر الهجمات الإسرائيلية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده إثر الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران فجر اليوم.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الهجمات التي وقعت الليلة الماضية أسفرت عن مقتل الجنديين.

وبحسب الخبر، قُتل الجنديان الليلة الماضية أثناء تصديهما "لمقذوفات أطلقها النظام الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن إيران وحماية الشعب والمصالح الإيرانية."

وتابعت الوكالة أنه سيتم الكشف عن معلومات إضافية قريبا.

ووفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم"، أصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بياناً سابقاً جاء فيه: "رغم التحذيرات السابقة التي وجهها مسؤولو الجمهورية الإسلامية إلى الكيان الصهيوني غير الشرعي، تجنباً لأي مغامرة، قام هذا الكيان المزيف فجر اليوم بشن هجمات على بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام. وقد تصدت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد لهذا العدوان بنجاح، مع تسجيل أضرار محدودة في بعض المواقع. ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أبعاد الحادثة."