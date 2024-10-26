محلل سياسي: تقارب كبير جدا بين هاريس وترامب في استطلاعات الرأي

قال الدكتور ماك شرقاوي محلل سياسي ومتخصص في الشأن الأمريكي، إنّ استطلاعات الرأي تبين أن هناك تقاربا كبيرا جدا بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب، ولكن ترامب يتقدم بفارق ضئيل للغاية قد يصل إلى 3% في بعض الولايات، وتتقدم هاريس 2% في ولايات أخرى.

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "الصراع بين الطرفين متقارب جدا في استطلاعات الرأي ولكن يمكن ملاحظة رغبة الشارع الأمريكي في مَن يكون سيد الأبيض، وهو من يمكنه توفير الوظائف وتحصين ودعم الاقتصاد وتقليل التضخم وفتح مجالات أمام الشركات الأمريكية كي تعود مرة أخرى ويحمل الحدود الأمريكية من دخول الحدود الأمريكية من دخول المهاجرين غير الشرعيين وتحسين علاقات الولايات المتحدة على مستوى السياسة الخارجية".

وتابع محلل سياسي ومتخصص في الشأن الأمريكي: "المواطن الأمريكي يريد انتخاب من يحسن حياته اليومية في ظل ضعف الاقتصاد على مدار السنوات الأربعة الماضية إذ يتهمون بايدن بالتقصير في هذا الصدد، وكذلك إدارته، ومن إدارته؟ نائبته كامالا هاريس، فالبعض يحمل كامالا هاريس مسؤولية سوء الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية".