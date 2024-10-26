محمد خان.. مخرج جسد الخيال في سينما الواقع

تحل اليوم الموافق ٢٦ أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج محمد خان، أحد رواد الإخراج السينمائي وأهم مخرجي جيله، قدم العديد من الأعمال السينمائية الهامة، وشارك بسينما الواقع فى نقل تفاصيل الإبداع السينمائى إلى جمهوره.

البداية "الجيرة مع السينما"

نشأ المخرج محمد خان في طفولة غامرة بسحر السينما، والسبب فى ذلك أنه كان يسكن في منزل ملاصق لأحد قاعات السينما الصيفى، وكان يجلس في شرفة المنزل، ولم يشاهد الشاشة بشكل كامل، فساعدته علي الخيال والتخيل، وساهمت في التعلق والشغف بعالم السينما.

تغيير البوصلة من الهندسة الي السينما

درس محمد خان الهندسة، وكانت هي الحلم الرئيسي له، ولكن بالمصادفة تجدد شغفه بالسينما بعدما سافر إلي انجلترا لاستكمال دراسته بالهندسه، وكان له صديق يدرس السينما، فتجدد شغفه بالسينما، واتخذ القرار بتغيير بوصلة حياته وذهب لدراسة السينما فى لندن، وهو ما أثقل مداركه الإخراجية، والاطلاع على ثقافات فنية مختلفة، والنظر إلى كل مستجدات السينما فى العالم الغربى.

سينما محمد خان "الخيال الذي تجسد في الواقع"

عاد المخرج محمد خان إلى مصر، بعد رحلة دراسة الاخراج والاطلاع علي ثقافات العالم الغربي في مجال السينما، وكانت له مدرسة إخراجية مختلفة.

وكانت أبرز ملامح سينما محمد خان ترويض الخيال في مشاهد سينما الواقع، وكانت كادراته الإخراجية تعكس تصور مختلف، وقادر من خلالها أن يلخص الكثير من المعاني في مشهد واحد، وكانت كل تفاصيل الشارع والواقع بطل في أعماله، ولا تقل أهمية عن باقي أبطال العمل.

أبرز أعماله السينمائية

قدم المخرج محمد خان العديد من الأعمال السينمائية الهامة، خلال رحلة فنية حافله بالأعمال التي لاقت نجاحاً كبيراً، وأبرز تلك الأفلام "الحريف، زوجة رجل مهم، أيام السادات، الغرقانة، يوم حار جدا، الثأر، ضربة شمس، فى شقة مصر الجديده، بنات وسط البلد، فتاة المصنع، قبل زحمة الصيف".

صائد الجوائز

حصد المخرج محمد خان عدد كبير من الجوائز الفنية خلال مسيرته السينمائية، وتميز خان بنجاح أعماله السينمائية علي المستوي الدولي من خلال المشاركات في المهرجانات الفنية، وأبرز تلك الجوائز..

حصد فيلم ضربة شمس جائزة تقديرية ذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة العمل الاول من جمعية الفيلم.

الحريف يحصد جائزة أفضل اخراج من جمعية الفيلم، إلي جانب شهادة تقدير من مهرجان برلين الدولي.

في شقة مصر الجديدة يحقق جائزة افضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي.