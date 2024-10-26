أستاذ علم الاجتماع: أسلوب التنشئة في الأسرة قد يتسبب في خجل الأطفال إيجابا أو سلبا

قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع، إنّ الطفل عنصر مهم جدا في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه وتوازنه وصانع المستقبل، مشيرةً، إلى أنّ الاهتمام بقضاياه جزء كبير من الاهتمام بقضايا المجتمع.

وأضافت "الحديدي"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "شعور الطفل بالخجل له علاقة كبيرة جدا بالمعاملة التي يتلقاها الطفل داخل الأسرة، إذ تنعكس أساليب تنشئة الطفل في أسرته على بناء شخصيته".

وتابعت أستاذ علم الاجتماع: "أسلوب التنشئة الذي تنتهجه الأسرة في معاملة أبنائها له مخرجات معينة، إما أن تكون سلبية وإما إيجابية، فالخجل جزء منه إيجابي، ولكن عندما يكون به شكل من أشكال الخوف والرهبة في التعامل مع الآخرين وعم القدرة على الاندماج والتوافق الاجتماعي والتفاعل بشكل إيجابي مع أفراد المجتمع وجماعات الأطفال والأقران والأسرة يكون هذا الأمر ظاهرة تشكل خطرا كبيرا يجب الانتباه إليها من جانب الوالدين".