وزير التموين: افتتاح أسواق "اليوم الواحد" بجميع المحافظات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن الفترة القادمة سوف تشهد فتح أسواق جديدة "اليوم الواحد" في كافة محافظات الجمهوريه لافتا إلى أنه سيتم ايضا إقامة أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة .

جاء ذلك خلال افتتاحه اول سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الاسكندرية والذي تنفذه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بدعم المعونة الإيطالية.

ويهدف المشروع إلى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يخفف الأعباء على المستهلكين، ويساهم في تقليل التضخم.

كما يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتنشيط المجتمعات الريفية، وتوفير سبل العيش الصغار المنتجين والصيادين المحليين وتعزيز الدور المتعدد الوظائف للزراعة وصيد الأسماك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويستهدف أيضا المشروع إنشاء نموذج لبناء قدرات أسواق المزارعين من أجل تطوير أسواق تجريبية جديدة للمزارعين، ولتوفير التدريب والمساعدة الفنية.

وأضاف فاروق تعمل الحكومة المصرية بكافة وزارتها وجهاتها في إطار توجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطنين وتقديم مختلف صور الدعم الممكن وتمشيان مع تلك التوجهات وتطور كافه نماذج التجاره الداخليه على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادر نحن اليوم بصدد افتتاح مشروع لاحد المحاور الهامه في البنيه التحتيه للتجاره الداخليه وهي اسواق المزارعين او كما نعرفها في السوق المصري باسواق اليوم الواحد

وتابع فاروق احتضنت محافظة الاسكندريه هذا النموذج لتكون أول محافظة يقام بها أسواق اليوم الواحد والتي تعتبر واحدة من الأدوات الهامة لضبط الأسواق وتوفير السلع وتوفير فرص عمل مناسبة لصغار المنتجين والمزارعين.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على توفير السلع من المزارع الى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات تداول والمتعارف عليها لتلبيه احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

من جانبه قال محافظ الاسكندرية الفريق أحمد خالد إن مشروع سوق اليوم الواحد يعد تجربة رائدة وهي تمثل أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة لتسخير كافة الامكانيات للتسهيل على القطاع الخاص وجعله يحتل المقدمة.

وأكد أن الهدف والأولوية الأولى لنا هو المواطن المصري مشددا على أهمية توطين الصناعات المحلية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية فضلا عن عرض السلع والمنتجات بشكل أكثر حداثة.

من جانبه ارجع ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا

اختيار انشاء اول سوق زراعي في مصر في محافظة الاسكندرية إلى أنها تعد من أكبر المحافظات الداعمين لنا وتستحوذ على نسبة كبيرة من الجالية الايطالية ، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية والغرف التجارية على دعمها للمشروع والمساهمة في اخراجه للنور.

واكد أن المبادرة لن تكون الأخيرة لان السوق سيكون قائما كل أسبوع في هذا المكان

وأضاف أن السوق يعد بمثابة لقاء شخصي بين المنتجين والمزارعين والمستهلكين لشراء منتجات محددة.

من جانبه قال الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف المصرية إن المشروع يعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والمستهلكين الأمر الذي يعمل على تقليل حلقات التداول بالتالي تقديم سلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 إلى60% مقارنة بنظيرتها في الأسواق ،لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع في 6 محافظات .