عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان "ذكرى ميلاد صاحب ملكة الخيال الإبداعي.. محمد خان مخرج السينما الإنسانية".

تحل اليوم ذكرى ميلاد مخرج السينما الإنسانية محمد خان الذي كانت له بصمة واضحة على مختلف الأفلام التي أخرجها في مسيرتها الفنية الهائلة حتى أصبح أحد مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين في نهاية سبعينيات ونهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وقد انحسر نشاطه السينمائي خلال السنوات الأخيرة وشارك في كتابة 12 قصة من أصل 21 فيلما أخرجها، وكانت أولى تجاربها إخراج فيلم ضربة شمس الذي يعد من الأفلام المعروفة ولها بصمة في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى موعد على العشاء مع سعاد حسني وحسين فهمي وفيلم خرج ولم يعد لفريد شوقي ويحيي الفخراني وليلى علوي.

ومن الأفلام التي حققت نجاحا مبهرا وانضمت إلى قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية أحلام هند وكاميليا لأحمد زكي ونجلاء فتحي وعايدة رياض وأيام السادات ومستر كاراتيه لأحمد زكي وبنات وسط البلد وشقة مصر الجديدة وفتاة المصنع.

