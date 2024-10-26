محاور المؤتمر الدولي الثاني لكلية البنات الإسلامية بأسيوط

صرح الدكتور محمد علي عطاالله عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، بأهم أهداف ومحاور المؤتمر الدولي الثاني الذي ينطلق في 8 و9 فبراير القادم تحت عنوان “الحضارة الإنسانية في التراث العربي والإسلامي أصالة الأثر .. عالمية التأثير”.

ومن أهم أهداف المؤتمر:

1- الكشف عن جوهر المكتنزات الحضارية في تراثنا العربي والإسلامي.

2- تطوير الاستراتيجيات الفعالة لحماية التراث، وتعزيز دوره في الإسهام الحضاري للنهضة المجتمعية .

3- تعزيز الوعي بقيم التراث العربي والإسلامي، وإثراء الدراسات والبحوث المستقبلية.

4- تأصيل المنهجية العلمية وفاعليتها في النتاج العلمي والإبداعي ، وقدرتها على تشكيل السلوك الحضاري للإنسان.

5- إبراز خصوصية التفاعل الحضاري والثقافي بين المنتج العلمي والأدبي وبين الثقافات المتعددة في المجتمعات الإنسانية، ودوره في نهضة الأمم.

6- إبراز الرؤية الحضارية للتراث العربي والإسلامي، وانعكاس دلالاتها في التطور الحضاري للأمم.

ومن أهم محاور المؤتمر:

1- تراث العربية ونتاجها الأدبي والعلمي، وإسهاماته في البناء الحضاري للأمم .

2- التراث الفقهي واجتهادات الفقهاء فيه، وصداها في البناء الحضاري للمجتمع العالمي.

3- مصادر التشريع في الدين الإسلامي، وأثرها في التطور الحضاري للإنسان.

4- المنتج القانوني للتشريع الإسلامي، وأثره في التشريعات المعاصرة .

5- البناء الحضاري للإنسان في تراث علم الاجتماع .

6- الفن والثقافة والإبداع وإسهاماتهم في بناء الحضارة للإنسان .

جدير بالذكر أن كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الثاني في 8 و9 نوفمبر القادم وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومعالي الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

والأستاذ الدكتور محمد علي عطاالله عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة أمل عبدالفتاح وكيلة الكلية نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور كمال سعد والأستاذ الدكتور محمد رفعت حمدان مقررا المؤتمر.