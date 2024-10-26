وفاة شخص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل، بـ سيارة ملاكي، بطريق طاميه الفيوم الزراعي، عند مدخل قرية دوار جبله بدائرة مركز شرطة طاميه بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل، بسيارة ملاكي ، ووجود متوفى بطريق طاميه الفيوم الزراعي عند مدخل قرية دوار جبله، بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة ملاكي، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وفقدانها السيطره على السيارة فاصطدما بالدراجه الناريه وتسبب في وفاة قائدها ويدعى م .ب، 39 عاما، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم.