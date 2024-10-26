جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أخرى أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض طائرة دون طيار (مسيرة) أخرى أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، وهي الثانية في أقل من ساعة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول: إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي (شمال) وسط الحادث، ولم ترد أنباء فورية عن إي إصابات.

