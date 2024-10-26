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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أخرى أطلقت من لبنان

طائرة دون طيار
طائرة دون طيار
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه اعترض طائرة دون طيار (مسيرة) أخرى أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، وهي الثانية في أقل من ساعة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول: إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي (شمال) وسط الحادث، ولم ترد أنباء فورية عن إي إصابات.
 

طائرة دون طيار لبنان إسرائيل