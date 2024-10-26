بوتين أشهر مقاتليها.. أبرز المعلومات عن رياضة السامبو| فيديو

كشفت ملك فتحي لاعبة المنتخب الوطني للسامبو، أبزر المعلومات عن لعبة السامبو، وهي عبارة عن فن قتالي روسي يركز على التشابك، ويُعتبر لعبة شعبية في روسيا.

وأضافت ملك فتحي خلال لقائها في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الساميو ترجع إلى نوعين من الفنون القتالية: الجودو اليابانية والمصارعة الحرة، بالإضافة إلى المصارعة الكازاخستانية والأوزباكستانية والمنغولية والأرمينية والأذربيجانية، وكلمة "سامبو" تعني "الدفاع عن النفس بدون سلاح.

وتابعت: يتمتع كل نوع من الألعاب بمجموعة من الأبطال والنجوم، يرتبط بعض الألعاب أيضًا بأسماء شخصيات عامة ورؤساء دول مارسوا رياضات معينة، ومن أبرز مقاتلي السامبو، بالإضافة إلى الأبطال المحترفين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جدير بالذكر أن اللاعبة ملك فتحي حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لمصارعة السامبو التي أقيمت في مصر.