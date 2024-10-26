ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 175 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنيا

تحرير 175محضراً تمويني
تحرير 175محضراً تمويني بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، عن تحرير 175 محضرا تموينيا  بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 175 محضر، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 139 محضرًا متنوعًا ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف وتجميع، عدم وجود سجلات،عدم وجود ميزان).

وفي مجال الأسواق تم تحرير 36 محضر ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص – بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين - سلع بدون فواتير)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 10.38.47 AM
WhatsApp Image 2024-10-26 at 10.38.47 AM
WhatsApp Image 2024-10-26 at 10.37.57 AM
WhatsApp Image 2024-10-26 at 10.37.57 AM
المنيا خبز مطابق للمواصفات مديرية التموين بالمنيا مجهولة المصدر المواد الغذائية المنتجات الغذائية