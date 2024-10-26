تحرير 175 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، عن تحرير 175 محضرا تموينيا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 175 محضر، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 139 محضرًا متنوعًا ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف وتجميع، عدم وجود سجلات،عدم وجود ميزان).



وفي مجال الأسواق تم تحرير 36 محضر ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص – بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين - سلع بدون فواتير)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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