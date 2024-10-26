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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل ببولاق أبو العلا

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 6 أشخاص  لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (مالك العقار  و5 أشخاص آخرين ) حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وعثر بداخل العقار على حفرة بقطر 3 متر و عمق 8 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب. وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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