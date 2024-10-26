إعلام لبناني: طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة طيردبا جنوبي البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلا عن إعلام لبناني، أن طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة طيردبا جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدد من الغارات الجوية في جنوب لبنان، ونفذت فبل قليل، طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان.

إلى جانب ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بشن طيران الاحتلال غارة تستهدف بلدة طيردبا جنوبي لبنان.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية، فجر الأربعاء، كما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق فوق بيروت على علو منخفض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن انفجارات سمعت في بيروت.