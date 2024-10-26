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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات في القليوبية حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع عبد الله السيد، 43 سنة، يعمل سائق، بسبب فضه مشاجرة بين شخصين -شقيقين-، وعقب انتهاء المشاجرة، أقدم الشقيقان بمعاونة آخر على الاعتداء عليه بالضرب أثناء عودته من عمله بشومة، أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

وشيع أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
 

الأجهزة الأمنية بالقليوبية حبس المتهمين بقتل سائق مصرع سائق محافظة القليوبية